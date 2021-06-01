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Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Stajyer avukatın ölümünde yürek burkan detay

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Stajyer avukatın ölümünde yürek burkan detay

Şanlıurfa’da, 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp, hayatını kaybeden stajyer avukat Berrin Akça, tabutuna örtülen cübbe ve duvakla son yolculuğuna uğurlandı. Perşembe günü nişanlanacak olan Akça’nın bu nedenle temizlik yaparken düştüğü belirtildi.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan stajyer avukat Berrin Akça, dün 4'üncü kattaki evlerinin pencere camını sildikten sonra halı silkelerken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Komşularının ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Akça, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Berrin Akça için bugün öğle vakti Eyyübiye Mahallesindeki Miskinler Camii’nde cenaze namazı kılındı. Tabutuna avukatlık cübbesi ve duvak konulan stajyer avukat Berrin Akça, kılınan namazın ardından meslektaşları tarafından Harran Kapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Stajyer avukatın ölümünde yürek burkan detay

Berrin Akça’nın perşembe günü doktor olan erkek arkadaşıyla nişanlanacağı, bu nedenle de evde temizlik yaparken düşüp yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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