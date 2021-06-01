Stajyer avukatın ölümünde yürek burkan detay

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan stajyer avukat Berrin Akça, dün 4'üncü kattaki evlerinin pencere camını sildikten sonra halı silkelerken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Komşularının ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Akça, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Berrin Akça için bugün öğle vakti Eyyübiye Mahallesindeki Miskinler Camii’nde cenaze namazı kılındı. Tabutuna avukatlık cübbesi ve duvak konulan stajyer avukat Berrin Akça, kılınan namazın ardından meslektaşları tarafından Harran Kapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Berrin Akça’nın perşembe günü doktor olan erkek arkadaşıyla nişanlanacağı, bu nedenle de evde temizlik yaparken düşüp yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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