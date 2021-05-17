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Gündem
Ahmet ATMACA/GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 17.05.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Stajyer avukatın feci ölümü

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Stajyer avukatın feci ölümü

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı stajyer avukat İbrahim Ekici (24) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza; dün gece Dülükbaba Ormanları yakınlarında meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Ekici ve yanındaki arkadaşına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, İbrahim Ekici’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan arkadaşı ise Gaziantep Üniversite Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölümü ile yakınlarını üzen stajyer avukat İbrahim Ekici’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

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