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Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 31.05.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Stajyer avukat Berrin'den üzücü haber

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Stajyer avukat Berrin'den üzücü haber

Şanlıurfa'da, 4’üncü kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip düşen stajyer avukat Berrin Akça (23), yaşamını yitirdi. Berrin Akça'nın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan stajyer avukat Berrin Akça, 4'üncü kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Akça’nın düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Berrin Akça kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümü yakınlarını üzen Akça’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Stajyer avukat Berrinden üzücü haber

 

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