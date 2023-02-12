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SSB: Deprem bölgesinde 56 Türk İHA’ları aralıksız görev yapıyor

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#İHA#Savunma Sanayii Başkanlığı#Deprem
SSB: Deprem bölgesinde 56 Türk İHA’ları aralıksız görev yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 18:24

Deprem bölgesi üzerinde zorlu hava şartlarına rağmen tespit arama-kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için uçuş gerçekleştiren İnsansız Hava Araç’larının teknik bilgilerini Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), “Deprem bölgesinde Türk İHA’ları” notu ile paylaştı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7-7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türk İHA’lar havadan arama-kurtarma çalışmalarına destek için aralıksız görev yaptı.

SSB: Deprem bölgesinde 56 Türk İHA’ları aralıksız görev yapıyor

SSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 56 adet İHA’nın (Akıncı, Aksungur, TB2, Ankara ve Baha), toplamda bin 447 saatlik uçuş, 110 sorti, 100 den fazla multikopter dronun zorlu hava şartlarında tespit arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için aralıksız görev uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca Hızlı Haritalama Podu entegreli Bayraktar TB2 İHA’lar havadan yüksek çözünürlüklü görüntü aldı. Baz istasyonu monteli Aksungur İHA cep telefonu iletişimine önemli katkı sundu.

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#İHA#Savunma Sanayii Başkanlığı#Deprem

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