Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

SSB Başkanı İsmail Demir’den ‘Nuri Demirağ’ paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı#İsmail Demir#Sosyal Medya
SSB Başkanı İsmail Demir’den ‘Nuri Demirağ’ paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 17:34

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayiinin öncü isimlerinden olan Nuri Demirağ’ı yaptığı paylaşımla andı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayiinin öncü isimlerinden olan Nuri Demirağ’ı vefatının 65’inci yıl dönümünde sosyal medya paylaşımı ile andı.

SSB Başkanı Demir tarafından yapılan ve Demirağ’ın hayatını anlatan bir videonun da yer aldığı paylaşımda, “Türk savunma sanayiimizin öncüsü Nuri Demirağ’ı rahmet ve minnetle anıyorum. Onun yarım kalan öyküsünü Türk savunma sanayii olarak biz tamamlıyor, yerli ve milli imkanlarla; kendi uçaklarımızı, İHA’larımızı ve helikopterlerimizi geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

SSB Başkanı İsmail Demir’den ‘Nuri Demirağ’ paylaşımı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı#İsmail Demir#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD