SSB Başkanı Görgün'den Hürjet'e inceleme

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesislerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mühendislerimizin yerli ve milli olarak, tasarladığı, geliştirdiği, ürettiği ve yakın zaman önce göklerde süzülüşüne şahit olduğumuz Hürjetimiz testlerini birer birer geçiyor. After Burner testi sonrası Hürjet'in kokpitinde uçağımızın son durumunu deneyimleme imkanım oldu. Türk mühendislerinin eserleri olan Hürjetimizi inşallah en kısa sürede güvenlik güçlerimizin hizmetinde sunmak için gayret edeceğiz. Süreçte emeği geçen mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, uçuş ekiplerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.