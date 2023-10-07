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SSB Başkanı Görgün'den Hürjet'e inceleme

Güncelleme Tarihi:

#Haluk Görgün#Hürjet#Savunma Sanayii
SSB Başkanı Görgünden Hürjete inceleme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 15:16

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin ilk insanlı jet motoru Hürjet'in kokpitine geçerek, uçağı inceledi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesislerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mühendislerimizin yerli ve milli olarak, tasarladığı, geliştirdiği, ürettiği ve yakın zaman önce göklerde süzülüşüne şahit olduğumuz Hürjetimiz testlerini birer birer geçiyor.  After Burner testi sonrası Hürjet'in kokpitinde uçağımızın son durumunu deneyimleme imkanım oldu. Türk mühendislerinin eserleri olan Hürjetimizi inşallah en kısa sürede güvenlik güçlerimizin hizmetinde sunmak için gayret edeceğiz. Süreçte emeği geçen mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, uçuş ekiplerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. 

SSB Başkanı Görgünden Hürjete inceleme

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#Haluk Görgün#Hürjet#Savunma Sanayii

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