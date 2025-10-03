×
SSB Başkanı Görgün’den Altay Tankı değerlendirmesi: Tam bağımsız Türkiye idealini somutlaştırmaktadır

Güncelleme Tarihi:

SSB Başkanı Görgün’den Altay Tankı değerlendirmesi: Tam bağımsız Türkiye idealini somutlaştırmaktadır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 21:04

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) yer alan BMC Savunma'nın üretim tesislerini ziyaret etti.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, BMC Savunma'nın üretim tesislerine gerçekleştirdiği ziyarette, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın sunumuyla üretim süreçlerine dair kapsamlı bir brifing aldığını belirtti.

Yerli motor projeleri, zırhlı araç üretim hatları, entegrasyon süreçleri ve özellikle Altay Ana Muharebe Tankı’nın üretim hazırlıklarını sahada incelediklerini ve teknik değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Görgün, şunları kaydetti:

"Milletimizin uzun yıllardır özlemini duyduğu Altay Tankı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çizilen vizyon doğrultusunda, çok yakında bu tesislerde üretime geçecek. Attığımız her adım, sadece bir üretim sürecini değil, tam bağımsız Türkiye idealini somutlaştırmaktadır. Savunma sanayiimiz, mühendislerimizin gayreti, sanayicilerimizin katkısı ve milletimizin inancıyla kararlılıkla yol almaktadır."

 

