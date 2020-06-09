SSB Başkanı açıkladı: S-400’de soru işareti yok

NTV’de soruları yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemine ilişkin şunları söyledi:

“Her zaman söylendiği gibi, bir sistem alınıyor ise kullanmak için alınır, nokta. Kullanıma geçme süreciyle ilgili ise bütün dünya belirli süreçten geçti. Seyahatler kısıtlandı, belirli ilişkiler ve çalışma tempoları düşürüldü. Bu süreç, sistemin aktif hale getirilmesini de etkiledi. Hazırlıklar devam ediyor. Yeni sistemle ilgili, birkaç kez daha söyledik, ikinci aşama diyelim buna. Bu proje kendi içinde belli üretim ve teknoloji unsurlarını da içeriyor. İkinci sistemin tedariki konusunda prensip anlaşmamız var. Teknik detayları konuşuyoruz, tedarik yapılması konusunda bir soru işareti yok. Teknoloji transferi, ortak üretim detayları ve yol haritası ile ilgili teknik çalışmalar gerekiyor. Bu detaylar meseleyi biraz taşıdı.”