SSB, ASELSAN ve ROKETSAN GÖKBORA geliştirme sözleşmesi imzaladı

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IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında GÖKBORA Sistemi kapsamında AESA Arayıcı Başlık (AGRAS 3101/AA) ve Füze Üstü Veri Bağı Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalandı. İmza töreni Savunma Sanayii Başkanlığı standında SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci tarafından imzalandı. Projeyle Uzun Menzilli Hava-Hava Füzesi GÖKBORA’nın arayıcı başlığı milli olarak geliştirilecek ilk Aktif Faz Dizili (AESA) Arayıcı Başlık olacak. Projeyle Veri Bağı Milli Taktik Data Linkin (MTDL) uyumlu olarak çalışması da planlanıyor.

KARMA ROKET/FÜZE SİSTEMİ PROJESİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

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Öte yandan, SSB ile ROKETSAN arasında 'KARMA Roket/Füze Sistemi (TRLG‑122 Füze Sistemi Tedariki) Projesi' sözleşmesi, Başkan Haluk Görgün’ün katılımıyla imzalandı. SSB'den yapılan açıklamada, "Proje kapsamında; fırlatma araçları, taşıma-yükleme platformları ve gelişmiş komuta kontrol araçlarının tedariki planlanmaktadır. Farklı menzillere yönelik 122 mm roketler ile 230 mm ve 302 mm füzelerin tek bir platformdan atılabilmesi hedefleniyor. Çok çeşitli harp başlıkları kullanabilen, nokta atışı yapabilen ve sayısal komuta kontrol sistemlerine entegre olabilen bu karma sistem; Kara Kuvvetlerimizin vurucu kabiliyetine yeni bir dinamik kazandıracaktır. Bu projenin Kara Kuvvetlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.