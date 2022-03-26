Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Squid Game yeni sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu mu? İşte, o detaylar

#Squid Game#Squid Game 2.Sezon
Squid Game yeni sezon ne zaman Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu mu İşte, o detaylar

Squid Game 2. sezon olacak mı sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Squid Game'in yeni sezonu hakkındaki sorgulamalar hız kazandı. Popüler dizi, borçlarını ödeyemeyen bir dizi insanın ölümcül çocuk oyunlarında karşı karşıya geldiği bir müsabakayı anlatıyor. Peki, Squid Game'nin 2. sezonu olacak mı? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Squid Game 2. sezonu ile gündemde yer alıyor. Son günlerde oldukça popüler olan Güney Kore dizisi 'Squid Game'le ilgili araştırmalar bitmek bilmiyor. Dünyanın pek çok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı, pek çok dizisever tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman? İşte, o detaylar

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'in dizisi Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, verdiği röportajda; "İkinci sezon için çok büyük bir baskı, çok fazla talep ve arzu vardı. Sanki bize başka seçenek kalmamıştı" dedi. Öte yandan Dong-hyuk, bu durumun henüz planlama aşamasında olduğunu da kaydetti.

İkinci sezon için çalışmaların ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Squid Game#Squid Game 2.Sezon

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı