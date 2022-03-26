Squid Game yeni sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon tarihi belli oldu mu? İşte, o detaylar

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Squid Game 2. sezonu ile gündemde yer alıyor. Son günlerde oldukça popüler olan Güney Kore dizisi 'Squid Game'le ilgili araştırmalar bitmek bilmiyor. Dünyanın pek çok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı, pek çok dizisever tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman? İşte, o detaylar

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'in dizisi Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, verdiği röportajda; "İkinci sezon için çok büyük bir baskı, çok fazla talep ve arzu vardı. Sanki bize başka seçenek kalmamıştı" dedi. Öte yandan Dong-hyuk, bu durumun henüz planlama aşamasında olduğunu da kaydetti.

İkinci sezon için çalışmaların ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.