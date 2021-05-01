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ANKARA - DHA
Haber Giriş: 01.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sputnik’e acil onay

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Sputnik’e acil onay

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rus Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini açıkladı.

Koca, Twitter paylaşımında “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek” dedi. Bakan Koca, dün düzenlediği basın toplantısında ise şunları söyledi: “Sputnik V aşısının tedariki için bir anlaşma da yapıldı.

6 AY İÇİNDE

Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkıyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır.” 

BURADA ÜRETİLECEK

Sputnik’e acil onay

Türkiye üçüncü aşısını Rusya’dan alırken Sputnik V´nin üretimi de artık Türkiye’de yapılacak. Aşı ilaç firması CinneGen’in Çerkezköy’deki tesislerinde üretilecek. (DHA)

Sputnik’e acil onay

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