Sporla çocuk okutuyorlar… Biri koşuyor biri yüzüyor

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KOŞMAYA 43 yaşından sonra başlayan Turizmci Feridun Ergün için koşu, yıllar içinde bir tutkuya dönüştü. Sağlık sorunları nedeniyle başladığı sporu zamanla profesyonel bir uğraş haline getiren Ergün, önce Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) adına koştu. 5 yıl önce de ‘7 Kıta 7 Majör Maraton’ hedefi koyan Ergün, şu ana kadar Asya, Afrika, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ile Avustralya olmak üzere 6 kıtada ve 6 majör maratonda koştu.

7 KITADA 7 MARATON

Bugüne kadar topladığı bağışlarla 50 üniversite öğrencisinin 4 yıllık masrafını karşılayabilmeyi hedeflediğini dile getiren Feridun Ergün hikâyesini şöyle anlattı: “Geçtiğimiz ay Arjantin’de koşarak 6’ncı kıtayı tamamladım. 13 Aralık’ta da Antarktika’daki koşuya katılarak 7’nci kıtayı tamamlayacağım. 2027 Mart ayında Tokyo’da koşarak 7 majör maratonu da tamamlayacağım. Böylece Türkiye’de 7 kıtada 7 majör koşan tek koşucu olacağım. Mayıs ayında da Cape Town’da koşacağım. Böylece 8 majör maraton olacak. Türkiye’nin yarısını LÖSEV için koştum ve onlara yardım topladım. 3 yıldır da TEV’de üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olmak için koşuyorum.”

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EĞİTİM İÇİN KULAÇ ATIYOR

TEV İnanç Lisesi’nde tam burslu okuyarak 2014 yılında mezun olan Behzat Ergun ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenecek Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı’nda TEV adına kulaç atacak: “TEV İnanç Lisesi’nden tam burslu mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi’ne yerleştim. Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Fizik alanlarında çift lisans yaptım. Doktora eğitimimi ise University of Texas at Austin’de tamamladım. Geçtiğimiz yıl Hareketle Değiştir Burs Fonu’nu kurduk. Dardanos Yüzme Kulübü’nden 25 sporcumuz Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı için kendi bireysel kampanyalarını açtı. TEV’in 2026’da bir üniversite öğrencisine sağladığı bursun yıllık karşılığı 72 bin TL. Bu seneki yarışın ardından dört, mümkünse beş öğrencinin bir yıllık bursuna ulaşmayı umuyoruz. ”