Sporcularla iftar

Sporun Yıldızları İftar Programı’nda konuşan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir. Elde ettiğimiz her bir başarımızın kazandığımız her bir madalyanın gerisinde sabırla, fedakarlıkla, alın teriyle dokunan zorlu bir süreç vardır. Bu başarıda sizlerin ve hocalarınızın emekleri yanında devletimizin verdiği destek ve teşviklerin de çok önemli katkısı bulunuyor.”

‘İKRAMİYE’ YANITI: BAKAN NE DEDİYSE DOĞRUDUR

-Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın emekli ikramiyeleriyle ilgili “Gündemimizde artış yok. 1100 lira olarak ödenecek” açıklamasının sorulması üzerine “O ne dediyse doğrudur” dedi. İçişleri Bakanı’nın Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklaması hatırlatılarak, “Bayram öncesi Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir karar var mı?” sorusuna ise Erdoğan, “Süleyman Bey’in dediği doğrudur. Huzurlu bir ortam sağlayınca zaten kendileri de gönüllü olarak oraya dönecektir” yanıtını verdi.

BALIKESİR VEKİLİ OK’A ROZET

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda partisine geçen Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok’a AK Parti rozeti taktı. Erdoğan ve Ok beraberlerinde AK Parti Balıkesir milletvekilleri ve partililerle birlikte fotoğraf çektirdi. İsmail Ok, MHP’den Balıkesir Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği yapmış, istifa ederek İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer almıştı. İYİ Parti milletvekiliyken, Balıkesir’de Millet İttifakı Belediye Başkan adayı olan Ok, 2020 yılı şubat ayında İYİ Parti’den istifa etmişti.