Sporcuları üzen kayıp

Haberin Devamı

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar (51), geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Uçar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü görevinde de bulunan Uçar, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı görevini de üstlenmişti. Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Davut Gül, 27. Dönem eski Milletvekili ve Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Türkiye Otomobil Sporları Genel Sekreteri Serhan Acar, Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Ersoy, ilçe belediye başkanları, sevenleri ve ailesi katıldı. Uçar, kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Haberin Devamı

‘GENÇLERİ YETİŞTİRİYORDU’

27. dönem eski Milletvekili ve Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, “Çok değerli bir ağabeyimizdi. Yeni sporcular yetiş-tirmek için her aradığımda yardımcı oldu. Kalp krizi geçirmesiyle vefat etti. Özellikle son 20 yılda hep yanımdaydı” dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanvekili Ogün Baysan ise şunları söyledi: “Gerçekten büyük bir kayıp. Öncelikle ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Yirmi yılı aşkın süredir birlikte çalıştık, en ufak bir kırgınlığı-mız olmadı. Bütün camiayla barışıktı, çocukla çocuk, büyükle büyük oldu. Sporun gelişmesi adına ne yapılması gere-kiyorsa, yaptı. Onun sayesinde bugün dünya arenasında birçok sporcumuz yarışıyor ve yarışmaya devam edecek. O huzur içinde yattığı sürece, bu çocuklar onu yad edecek. Söylenecek fazla bir şey yok, çok ani ve genç bir ölüm. Kalp krizi sonucu vefat etti. Hepimiz şoktayız.” Bekir Yunus Uçar, din adamı - vaiz Timurtaş Uçar’ın oğluydu. Baba Uçar da 24 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Bekir Yunus Uçar da aynı sebeple vefat etti. 2000’de babasının cenaze namazının kılındığı Fatih Ca-mii’nde son yolculuğuna uğurlanan Uçar, babasının yanına defnedildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar için taziye mesajı yayımladı.