Sporcu sevgiliye uzaklaştırma kararı

Yaklaşık 2 yıl sosyal medya üzerinden arkadaş olan Sibel Okyar ile Hakan Y., ilişkilerini ilerleterek duygusal birliktelik yaşadı. Ancak çift, ilerleyen süreçte anlaşamayınca ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Hakan Y., temmuz ayından itibaren Sibel Okyar’a rahatsızlık vermeye başladı. Hakan Y., farklı tarihlerde Okyar’ın kullandığı 2 mail adresine ağır hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Hakan Y., cep telefonundan da Sibel Okyar’a hakaret içerikli mesajlar gönderdi.

‘AYRILIĞI SİNDİREMEDİ’

Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (İFBB) Body Fitness 2025 Türkiye 2’ncisi Sibel Okyar, kendisini ısrarlı şekilde takip eden ve ağır hakaretlerde bulunan HakanY. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Okyar, suç duyurusu dilekçesinde, ısrarlı takipleri ve hakaretleri yüzünden can güvenliğinin tehlikede olduğunu ileri sürerek, HakanY. hakkında soruşturma başlatılarak cezalandırılmasını talep etti. Okyar ayrıca, Aile Mahkemesi’ne başvurarak HakanY. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara itiraz eden HakanY. ise kendisinin evli olduğunu ve Okyar’ın bu sebeple ayrılma kararı aldığını belirtti. İddiaları reddeden HakanY., itiraz dilekçesinde özetle “Hakkımda iftira atmaktadır. Duygusal bakımdan ayrılmış olmamızı içine sindiremediğinden mesnetsiz iddialarda bulunmaktadır. Aleyhime verilen karar kaldırılsın” dedi.