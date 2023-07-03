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Spor Yazarları Derneği'nin Adana Şubesi'nde korkutan yangın

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Türkiye Spor Yazarları Derneği#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 12:05

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin lokalinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren mücadelesiyle söndürüldü.

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TSYD Adana Şubesi'nin Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi Merkez Park içerisindeki Nihat Geven Tesisleri Lokali'nin deposunda, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, derneği sardı.

Spor Yazarları Derneğinin Adana Şubesinde korkutan yangın

Dernekten yükselen dumanlar da gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

yangın, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren mücadelesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında lokal binasında ciddi hasar meydana geldi. Yangın çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Spor Yazarları Derneğinin Adana Şubesinde korkutan yangın

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#Adana#Türkiye Spor Yazarları Derneği#Yangın

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