Spor yapmaya gidenler gördü! Gözyaşlarına boğuldu: 'Annem gitmesin'

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Olay, Muratpaşa ilçesi Falez Parkı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde parka spor yapmaya gidenler, denizin 50 metre açığında bir cisim fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Yat Limanı'ndan hareket eden deniz polisi, tarif edilen noktada bir kadın cesedi buldu. Bota alınan ceset Yat Limanı'na çıkarıldı.

Polis ekipleri yaptığı incelemede cesedin Necla Ö.'ye ait olduğunu belirledi. Polisin haber vermesiyle Deniz Şube Müdürlüğü'ne gelen Feyzullah Ö. ve kızı Hülya Ö. sinir krizi geçirdi.

Eşinin cesedini teşhis eden Feyzullah Ö., polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Eşinin cenazesinin yanında yatan Feyzullah Ö., "Hayır hayır eşim olamaz. Oy oy" diye gözyaşı döktü.

Kızı Hülya Ö. ise "Ben annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bir bakayım. Baba annem gitmesin" diyerek gözyaşı döktü.

Necla Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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