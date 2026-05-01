Spor salonunda taciz iddiası

İSTANBUL Sarıyer Zekeriyaköy’de bir spor tesisinde, iddiaya göre, fitness antrenörü olarak görev yapan D.D. (26) isimli kadın, 27 Şubat 2026’da aynı tesis içerisinde temizlik işçisi olarak çalışan Cemal V.’nin sözlü tacizine uğradı. Cemal V., ilk olarak spor antrenörü D.D.’ye “Gel öpeceğim, sarılacağım” diye sözlü tacizde bulundu. Ardından D.D.’yi omuzlarından tutarak kendine doğru çekti ve öpmeye çalıştı. Cemal V.’yi iterek kendisini kurtaran D.D., bağırarak tepki gösterdi. Olay günü Cemal V., taciz içerikli mesajlar göndererek D.D.’yi rahatsız etti. Yaşanan olayın ardından Cemal V., spor eğitimi veren D.D.’nin vücudunu inceleyerek tacizlerini sürdürmeye devam etti.

TEKME ATARAK KURTULDU

İddiaya göre, 27 Mart 2026’da spor tesisinin kapanmasına 10 dakika kala Cemal V., genç kadının poposuna, karnına ve göğsüne dokunarak taciz etti. Cemal V.’nin elinden kurtulmak isteyen D.D. de cep telefonuyla temizlik işçisinin kendisini taciz eden eline vurarak karşı koymaya çalıştı. D.D., yaklaşık 3 dakika süren karşı koyma çalışmasının ardından tesisin havuz kısmına geldi. Ancak Cemal V., taciz eylemlerini sürdürünce D.D. bu defa şüphelinin bacak arasına tekme attı. Kendisini kurtarmak isteyen D.D., tesisin kadın bölümüne geçti. D.D.’yi takip etmeye devam eden Cemal V., bu defa kendisine vurduğu için tepki gösterdi.

KARŞI ŞİKÂYETTE BULUNDU

Cep telefonunun kamerasını açan D.D., tartışmayı kaydettikten sonra kendisine cinsel saldırıda bulunan ve taciz eden Cemal V. hakkında şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren D.D., can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne sürdü.

İfade veren temizlik işçisi Cemal V. ise iddiaları reddetti. İftiraya maruz kaldığını öne süren Cemal V., asıl mağdurun kendisi olduğunu ve şiddete maruz kaldığını öne sürerek fitness eğitmeni D.D.’den şikâyetçi oldu.