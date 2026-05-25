Spor salonunda fenalaşmıştı: 19 yaşındaki Ömer Faruk Anık yaşam mücadelesini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 14:00

Şırnak’ta arkadaşlarıyla voleybol oynamak için gittiği spor salonunda fenalaşıp yere yığılan Ömer Faruk Anık (19), tedavi gördüğü hastanede bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 18 Mayıs’ta Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla voleybol oynamak için spor salonuna giden Ömer Faruk Anık, ısınma hareketleri yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Faruk’un ambulansta duran kalbi, yeniden çalıştırıldı. Ömer Faruk’u, hastanede Vali Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Ömer Faruk Anık, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ömer Faruk’un cenazesi, işlemlerinin ardından Balveren belde mezarlığında toprağa verildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

