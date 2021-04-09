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Erol DEĞİRMENCİ - Veysel TİMDU / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 11:01 | Son Güncelleme:

Spor salonuna müşteri kılığında geldiler! Lüks aracı çalıp kaçtılar

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Spor salonuna müşteri kılığında geldiler! Lüks aracı çalıp kaçtılar

Esenyurt'ta, bir AVM'nin spor salonuna müşteri gibi gelen şüpheliler, soyunma odasından aldıkları anahtarla Mısır uyruklu kişinin otomobilini çaldı. Şüpheliler yakalanırken, çalınan otomobil sahibine geri verildi.

Olay, 2 Nisan'da Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde bulunan alışveriş merkezinin spor salonunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Mısır uyruklu kişi spor salonunda egzersiz yaparken, soyunma odasına gelen şüpheliler otomobilinin anahtarını aldı. Daha sonra da otoparka gelen 2 şüpheli, otomobili çalıştırarak buradan ayrıldı. Sporun ardından soyunma odasına gelen araç sahibi, anahtarını göremeyince otoparka baktı. Otoparkta da aracını göremeyen kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası ve parmak izi çalışmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

Spor salonuna müşteri kılığında geldiler Lüks aracı çalıp kaçtılar

 

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