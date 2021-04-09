Spor salonuna müşteri kılığında geldiler! Lüks aracı çalıp kaçtılar

Olay, 2 Nisan'da Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde bulunan alışveriş merkezinin spor salonunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Mısır uyruklu kişi spor salonunda egzersiz yaparken, soyunma odasına gelen şüpheliler otomobilinin anahtarını aldı. Daha sonra da otoparka gelen 2 şüpheli, otomobili çalıştırarak buradan ayrıldı. Sporun ardından soyunma odasına gelen araç sahibi, anahtarını göremeyince otoparka baktı. Otoparkta da aracını göremeyen kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası ve parmak izi çalışmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

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