Spor salonları ve yüzme havuzları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’nde video konferans yöntemiyle 9. kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası, atılacak olan adımları sıraladı. İşte, spor salonları ve yüzme havuzlarının açılacağı tarih...

SPOR SALONLARI VE YÜZME HAVUZLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Önümüzdeki pazartesi, yani 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir.