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Haber Giriş: 18.11.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Spor salonları kapanacak mı? Spor salonları açık mı?

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Spor salonları kapanacak mı? Spor salonları açık mı?
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Spor salonları kapanacak mı sorusu, yayımlanan koronavirüs tedbirleri genelgesi dolayısıyla pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede spor salonları yer alıyor mu? İşte, spor salonları kapanacak mı sorusu hakkında detaylı bilgiler

Pek çok işletme için uygulanan koronavirüs yasakları, bazı işletmelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapalı tutulması ile sonuçlandı. Peki, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında spor salonları kapanacak mı? İşte, o konuda bazı bilgiler

SPOR SALONLARI KAPANACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Kasım tarihinde yayımlanan genelge içerisinde pek çok işletme yer alırken spor salonları yer almıyor. Ancak 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.

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