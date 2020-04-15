Spor salonları, kafeler, kahvehaneler, düğün salonları ne zaman açılacak? Kaç gün kapalı kalacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle birçok işletme kapatıldı. Kafe, kahvehane, spor salonu, kuaför gibi corona virüsünün enfekte olmasını kolaylaştıran yerlerin kapatılmasının ardından, bu yerlerin yeniden ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Spor salonları ve kafeler ne zaman açılır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

SPOR SALONLARI, KAFELER VE KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILIR?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine faaliyetleri durduruldu.

Uygulamanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Konuya dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.