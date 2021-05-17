Spor salonları açık mı, ne zaman açılıyor? Genelge ile açıklandı

Spor salonları için açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs-1 Haziran arasında bu işletmelerin kapalı tutulacağını ifade etti. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

SPOR SALONLARI AÇIK MI?

Spor salonları ile birlikte kapalı tutulacak işletmeler listesinde, şu işletmeler de yer alıyor;

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

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