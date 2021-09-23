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Spor kulübünde rezalet böyle ortaya çıktı! Korkusundan anlatamamış... Antrenör hakkında flaş karar

#Hicran Soyubelli#Antalya#Sara Staykova

Antalya'da Hicran Soyubelli (45), kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü jimnastik antrenörü Sara Staykova'dan şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, antrenörün 12 yaşındaki sporcusuna vurduğu kurdele sopasını 'silahtan sayılacak cisim' sayıp 'kasten yaralama' suçunu işlediğine hükmetti. Savcılık, Sara Staykova hakkında kamu davası açılmasını 5 yıl erteledi.

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Süleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA)- Muratpaşa ilçesinde oturan Hicran Soyubelli, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün jimnastik antrenörü Sara Staykova'nın, lisanslı sporcu olan kızı S.S.'ye şiddet uyguladığını iddia ederek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde, kızının 2016'dan beri Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcusu olduğunu ve şikayetçi oldukları antrenörle 2017'den sonra çalışmaya başladıklarını belirten Hicran Soyubelli, antrenörün kızına uyguladığı şiddeti aylar sonra öğrendiklerini kaydetti. Soyubelli, “Kızım bu yılın şubat ayından itibaren geceleri uykusundan korkarak uyanırdı. Antrenman sonralarında sürekli istifra ederdi. Antrenör Sara Staykova, kızıma ve diğer sporculara kötü davranırdı. 19 Mayıs 2021 tarihinde ise idmanda kızımın ayağında kurdele sopasını kırmış. Daha önce de kızım aynı hoca tarafından defalarca tartaklanmış. Ancak ne yazık ki biz kızımızın antrenörüyle ilişiği kesildikten sonra bunları öğrendik. Çocuğum korkusundan bugüne kadar yaşananları anlatamamış. Çocuğuma şiddet uygulayan Sara Staykova'dan şikayetçiyim" dedi.

Spor kulübünde rezalet böyle ortaya çıktı Korkusundan anlatamamış... Antrenör hakkında flaş karar

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SAVCILIK, KAMU DAVASINI 5 YIL ERTELEDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görüntü inceleme tutanağına göre, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirilerek, “Yapılan soruşturma neticesinde şüphelinin üzerine atılı, silahtan sayılacak cisimle 'kasten yaralama' suçunu işlediği sabittir. Suçun kanun maddesinde öngörülen cezasının üst sınırı ise 3 yıldır. Adli sicil kayıtlarından anlaşılacağı üzere şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası almadığı ve mahkum olmadığı görülmüştür. Yapılan soruşturma sonucu, kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaati doğmuştur. Kamu davasının açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından, kamu davası açılmasından daha yararlı olacağı kanaatine varılmıştır. Şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının CMK 171/2 maddesi uyarınca 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme süresi içerisinde şüpheli kasıtlı bir suç işlemez ise hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilecektir. Şüpheli, erteleme süresince kasıtlı bir suç işlemesi halinde ise hakkında kamu davası açılacaktır" denildi.

Hicran Soyubelli, savcının kararına itiraz edeceklerini söyledi.

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