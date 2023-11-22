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Spor kulübü başkanına infaz

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#Mersin#Tuncay Gengeç#Spor Kulübü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 10:14

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan spor kulübü başkanı Tuncay Gengeç (44), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Site girişine pusu kuran şüpheliler, amatör futbol liginde mücadele eden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç yönetimindeki 33 AIT 093 plakalı hafif ticari araca uzun namlulu tüfek ve tabancayla ateş açtı. Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan 2 çocuk babası Gengeç, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Araca 33 merminin isabet ettiğini tespit eden polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Mersin#Tuncay Gengeç#Spor Kulübü

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