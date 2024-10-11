Spor kulübü başkanı, iş insanının aracına lüks cipiyle defalarca çarptı

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Olay, 25 Eylül’de D-100 karayolu Kasaplar Köyü mevkiindeki otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onurlu, otelin önünde bir dönem başkanlığını da yaptığı Bolu Belediyespor’un yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş ile önce tartıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle lüks cipine binen Abdullah Onurlu, park halinde bulunan Yavaş’ın otomobiline çarptı. Çarpmanın ardından geri gelen Onurlu, ciple defalarca otomobile çarpmaya devam etti.

SON ANDA KURTULDU

Yavaş ise otomobiliyle cip arasında ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı. Onurlu, daha sonra Yavaş’ın aracına hasar verdikten sonra olay yerinden ayrıldı. Onurlu’nun Yavaş’ın aracının zararını da karşılamadığı ve kendisi hakkında şikayetçi olacağı öğrenildi.

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