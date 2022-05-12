Spor diplomasisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Beştepe’de oynadıkları masa tenisi keyifli anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önceki gün Beştepe’de ağırladığı Kazak mevkidaşı Tokayev, baş başa görüşmelerin ardından masa tenisi maçında kıran kırana ama keyifli bir maç yaptı. Pingpong oynama fikrinin görüşmeler sırasında gündeme geldiği öğrenildi. Kazak heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğrencilerle masa tenisi oynadığı fotoğrafları gördüğü bunun üzerine maç teklifinde bulunduğu belirtildi. Tokayev’in görüşmede Erdoğan’a kendisinin de masa tenisi oynadığını söylediği öğrenildi. Görüşmeler sürerken masa ve ekipmanlar temin edildi.

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AYNI RAKET TUTUŞU

Maça ilişkin fotoğraflarda her iki liderin son derece keyifli ve neşeli oldukları gözden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce öğrencilerle oynarken yaptığı gibi Tokayev’le yaptığı maçta da raketi ters tutması dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERLE DE OYNAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ramazan ayında da Maltepe’deki Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda iftar yaptıktan sonra öğrencilerle masa tenisi oynamıştı.