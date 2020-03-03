Spontane ne demek? Spontane nedir? Spontane TDK kelime anlamı

Spontane, Fransızca "spontané" kelimesi doğrudan kabul edilerek Türkçeye kazandırılmış bir kelimedir. Cümle içindeki anlamına göre sıfat ya da zarf olarak kullanılabilmektedir.

Spontane Nedir?

Gençlerin severek kullandığı ve sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan spontane kelimesi; kendiliğinden gelişen, aniden ortaya çıkan, plansızca yapılan, anında beliren veya anlık gibi anlamlara gelmektedir.

"Her şey spontane olarak gelişti" cümlesindeki kullanımında, her şeyin plansız ve anlık olarak geliştiği ifade edilmektedir.

Başka bir bakış açısı ile değerlendirildiğinde ise, spontane yaşam biçimini seven birinin hayat felsefesi anı yaşamak olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, spontane kelimesinin taşıdığı anlam hem günlük hem de genel koşullar ve konular için kullanıma son derece uygundur.

Aynı zamanda, spontane çeviri gibi bir kullanım ile profesyonel anlamda da mesleki konulardan bahsederken de tercih edilebilir.

Spontane Tdk Kelime Anlamı

TDK üzerinde yer alan bilgilere göre spontane kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır. Öncelikli olarak, spontane kelimesi sıfat olarak kullanılabilir ve "anlık" anlamına gelir.

TDK'da yer alan ikinci anlam ise "kendiliğinden" şeklinde belirlenmiştir. Bu ifade zarf olarak kullanılmaktadır. Örneğin; "spontane yaşandı" ifadesi, yaşananların kendiliğinden ortaya çıktığını anlatmaktadır.