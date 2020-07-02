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Haber Giriş: 02.07.2020 - 11:35,Son Güncelleme:

Spoiler vermek ne demek?

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Spoiler vermek ne demek?
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Spoiler vermek deyimi, özellikle sosyal medya üzerinde ya da bazı video içeriklerin sıkça kullanılması nedeniyle anlamı ile araştırılmaya başlandı. Özellikle film ya da dizilerle ilgili ifadelerde kullanılan spoiler vermek deyimi, detaylara daha fazla hakim olmak istemeyen kişiler tarafından belirteç olarak kullanılıyor. İşte, Spoiler vermek ne demek sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

Spoiler vermek, bir dizi ya da film izlerken veya kitap okurken başka bir kişinin henüz gelmediğiniz bir bölüm hakkında bilgi vermesi anlamına gelmektedir. Spoiler Türkçe manasıyla bir şeyin önceden reklamı anlamını taşımaktadır. 

Bir eserin izleyici/okuyucu/dinleyici tarafından eğlenceli bulunması, erken öğrenilen detaylar ve eleştiriler ile çoğu zaman zorlaşır. Örneğin, bir sinema filminde senaryodaki dönüm noktalarının ya da şaşırtıcı sonun henüz izlenmeden öğrenilmesi, seyircinin filmden alacağı potansiyel zevki büyük oranda azaltır. Bu yüzden bu tip yazıların başına, eseri henüz görmemiş olan insanların yanlışlıkla okuyup öğrenmesini engellemek amacıyla spoiler uyarı ibareleri konulur.

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