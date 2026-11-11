SPOD derneği için fesih talebi: 1,5 milyon dolarlık fon ve tüzük ihlali iddianamede

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOD) hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Valilik İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün denetim raporu, jandarma tarafından hazırlanan mali araştırma raporları, MASAK veri inceleme tutanağı, açık kaynak araştırmaları, dernek binasında yapılan incelemeler, sosyal medya paylaşımları ve derneğin defteri kebiri delil olarak yer aldı.

Derneğin tüzüğünde belirtilen amaç ve faaliyet alanları dışına çıktığı belirtilen iddianamede, faaliyetleri kapsamındaki eğitim programları ve organizasyonlar yoluyla cinsel yönelimlerin teşvik edildiği öne sürüldü. İddianamede, derneğin sanal medya hesabından yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu gönderi ile Lezbiyen Görünürlük Günü paylaşımına da yer verildi. Derneğin internet paylaşımlarına çocukların herhangi bir filtre olmadan erişebildiği belirtildi. 2012-2026 yılları arasında yurt dışı kaynaklı toplam 1 milyon 570 bin 692 dolar finansman sağlandığı kaydedilirken farklı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirildiği belirtilen para transferlerinin, derneğin tüzüğünde yer alan amaçlar dışında yürütülen çalışmalarla bağlantılı olduğu aktarıldı.

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3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ, DERNEĞİN FESHEDİLMESİ İSTENDİ

İddianamede, Cenk Soyer, Osman Cihan Hüroğlu, Özlem Çolak ve Volkan Yılmaz’ın, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun ‘kurulması yasak veya konusu suç teşkil eden bir derneği kurmak/yönetmek' maddesi kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmasını talep edildi. Ayrıca Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'nin feshedilmesi istendi.