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SP'li Ümit Çebi disipline sevk edildi

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#Ankara#Saadet Partisi#Birol Aydın
SPli Ümit Çebi disipline sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 17:00

Saadet Partisi (SP) Sözcüsü Birol Aydın, Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ümit Çebi'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

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GİK üyesi Ümit Çebi, Twitter'daki hesabından MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle bugün Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

SP Sözcüsü Aydın, yaptığı açıklamada, "'Önce ahlak ve maneviyat' diyerek yola çıkmış ve yarım asrı aşkın bir süredir de bu anlayışla yoluna devam eden Milli Görüş Hareketimizin ilkeleri ile asla bağdaşmayan açıklamalarda bulunan Ümit Çebi, Yüksek Disiplin Kurulumuza sevk edilmiştir. Asla tasvip etmediğimiz, hiçbir insana söylenmeyecek ve hiçbir insanın da hangi sebeple olursa olsun kullanmaması gereken bu ifadeleri asla tasvip etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

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#Ankara#Saadet Partisi#Birol Aydın

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