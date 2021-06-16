SP’li Asiltürk’ten kongre çıkışı

Asiltürk özetle şunları kaydetti:

“Milli Görüşçüler, kendi arzu ve istediklerine uyarak değil, ahlaki ve manevi değerlere uygun olarak hareket ederler. Erbakan hocamızdan sonra, Saadet Partisinde görev yapan kardeşlerimiz, sadece iktidarı tenkit etmekle yetindiler. Böyle olunca, ahlaki ve manevi değerleri savunduğu için Saadet Partisi’ni destekleyenlerin desteği azaldı. İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Partimiz kuruluşundaki değerleri savunur hale gelir.”

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