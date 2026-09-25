×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika : SPK’dan Özata'da işlem yapan 11 kişiye suç duyurusu

Güncelleme Tarihi:

#SPK Soruşturması#ÖZATA Denizcilik#Sermaye Piyasası
Son dakika : SPK’dan Özatada işlem yapan 11 kişiye suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 22:22

 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

SPK haftalık bültenine göre Kurul, OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulundu.

Kurul, ayrıca OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 11 gerçek kişi ile 2 tüzel kişiye Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Ayrıca haklarında suç duyurusu kararı verilen 5 kişinin sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresince iptaline karar verildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#SPK Soruşturması#ÖZATA Denizcilik#Sermaye Piyasası

BAKMADAN GEÇME!