SPK ve TÜİK'in yeni başkanları belli oldu

#Sermaye Piyasası Kurulu#SPK#Mahmut Sütcü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 00:34

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Mahmut Sütcü, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Mehmet Arabacı atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına, İkinci Başkan Mahmut Sütcü, İkinci Başkanlığa Ahmet Aksu, Üyeliğine Yusuf Sünbül atandı. Adli Tıp Kurulu Başkanlığına Hızır Aslıyürek atandı.

Karara göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Ayrıca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Üyeliğine Abdi Serdar Üstünsalih atandı. 

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı. Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Doğan atandı.

Ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Ahmet Alemdar atandı.

