SPK 'Bilişim Uzman Yardımcısı' alacak! İşte başvuru şartları

SPK'dan yapılan açıklamaya göre kurul, İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 10 adede kadar "Bilişim Uzman Yardımcısı" kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapacak. İşte, ayrıntılar...

Giriş sınavının yazılı aşaması 10-11 Nisan tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları dört ayrı oturum şeklinde yapılacak.

Verilen bilgiye göre, giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacak.

Sınavla ilgili tüm detaylara SPK'nın resmi internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI



1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2- ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS),KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

3- En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

4 - 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

5 - Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,

6 - Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır:

A) Bilgi İşlem Grubu (1): Yazılım geliştirme kavramları ve mimarisi, programlama dilleri,

B) Bilgi İşlem Grubu (2): Algoritmalar ve veri yapıları, veri tabanı ve yönetim sistemleri,

C) Bilgi İşlem Grubu (3): Bilgi güvenliği kavramları, bilgisayar ağları ve internet teknolojileri,

D) Yabancı dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi ve Türkçe'den bir metnin sayılan bu dillerden birine çevrilmesi.