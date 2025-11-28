×
SPK adına sahte paylaşım yapan dolandırıcılara operasyon: 6 gözaltı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 09:22

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiği, şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yapılarak yapay artış veya düşüşlere sebebiyet vererek yatırımcıları zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu raporlarıyla bir sanayi şirketinin pay piyasasında olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiği, şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yapılarak yapay artış veya düşüşlere sebebiyet verilerek yatırımcıların zarara uğratıldığı tespit edildi. Çalışmaların ardından İstanbul merkezli Diyarbakır’da şüphelilere ait belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. 

