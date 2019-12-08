Spesifik ne demek?

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Spesifik sözcüğü; özellikli, sadece bir çeşide, bireye, olaya has olan ve o çeşidin kendine has yanlarını oluşturan veya özel, özgül, ayrıt edici manalarını taşımaktadır. Bir sıfattır. Türkçe diline Fransızca dilinden geçmiştir. Bu kelime aynı zamanda ''önceden belirtilmiş olan, belli, aşikar'' manalarına da gelmektedir.



Spesifik Ne Demektir?



Günlük hayatta pek çok kez kullanılan bu kelime, kimi zaman derin manalar taşıyabilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi spesifik, Fransızcadan “spécifique” sözcüğünden dilimize geçmiştir. Tıp dilinde de yaygın biçimde kullanılmaktadır.



Özgü, özellikli, özel, kendisine özgü bir çeşidin veya olayın karakteristik yönü gibi anlamları da taşımaktadır. Spesifik bir çeşit ya da olay, kendini benzerlerinden ve benzer olmayanlardan ayıracak spesiyaliteye ehil demektir.