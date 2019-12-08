×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Spesifik ne demek?

Güncelleme Tarihi:

#Spesifik#Spesifik Ne Demek
Spesifik ne demek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 00:11

Türkçe diline Fransızca'dan geçen spesifik günlük hayatta karşımıza çıkan kelimelerden biri. Günlük hayatta pek çok kez kullanılan spesifik, kimi zaman derin manalar taşıyabilmektedir. Peki, spesifik ne demek? İşte spesifik TDK (Türk Dil Kurumu) anlamı...

Haberin Devamı

Spesifik sözcüğü; özellikli, sadece bir çeşide, bireye, olaya has olan ve o çeşidin kendine has yanlarını oluşturan veya özel, özgül, ayrıt edici manalarını taşımaktadır. Bir sıfattır. Türkçe diline Fransızca dilinden geçmiştir. Bu kelime aynı zamanda ''önceden belirtilmiş olan, belli, aşikar'' manalarına da gelmektedir.

Spesifik Ne Demektir?

Günlük hayatta pek çok kez kullanılan bu kelime, kimi zaman derin manalar taşıyabilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi spesifik, Fransızcadan “spécifique” sözcüğünden dilimize geçmiştir. Tıp dilinde de yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Özgü, özellikli, özel, kendisine özgü bir çeşidin veya olayın karakteristik yönü gibi anlamları da taşımaktadır. Spesifik bir çeşit ya da olay, kendini benzerlerinden ve benzer olmayanlardan ayıracak spesiyaliteye ehil demektir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spesifik#Spesifik Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!