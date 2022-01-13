Sperm davası

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İZMİR’de Sevtap Şensarı (45), 2000 yılında eşinden boşanan tekstilci H.S.T. (61) ile birlikte yaşamaya başladı. Erkek çocuğunun olmasını isteyen H.S.T., Ocak 2015’te konuyu Şensarı’ya açtı, doğacak çocuklarının kütüklerini ise nikâh yapıp üzerine alacağını belirtti. Şensarı, kabul edip H.S.T.’ye ait olduğu iddia edilen spermle Kıbrıs’a gitti. Çocukların erkek olması için burada embriyo seçilerek, tüp bebek tedavisine başlandı.

ŞİDDET GÖRMEYE BAŞLADI

Hamile kalan Şensarı, aynı yıl eylül ayında ikiz erkek çocuğu dünyaya getirdi. Şensarı, çocukları ne zaman kütüğüne alacağını sorduğu H.S.T.’den şiddet görmeye başladığını ve dozunun yıllar içinde arttığını belirterek, 2018 yılında nafaka ve babalık davasının yanı sıra babalığın benimsenmemesi nedeniyle 500 bin TL’lik tazminat davası açtı. Mahkeme, DNA testi için örnek vermeye yanaşmayan H.S.T. hakkında yakalama kararı çıkardı, testin sonuçlanmasını beklemeden her bir çocuk için aylık 2 bin TL nafakaya hükmetti.

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YÜZDE 99’LA BABA ÇIKTI

Geçen kasımda verdiği DNA örneği sonucuna göre, ikizlerin babasının yüzde 99.99 oranında H.S.T. olduğu belirlendi. H.S.T., sonuçlar çıkmadan spermlerinin Şensarı tarafından çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise takipsizlik kararı verdi. Kararda, H.S.T.'nin daha önce de aynı sebeple suç duyurusunda bulunduğu, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

Dava 2001 yılında dünyaca ünlü Alman tenis yıldızı Boris Becker’ a açılan babalık davasını hatırlattı. Becker da Rus manken Angela Ermakowa’nın kızı için açtığı babalık davasında “Spermlerimi çaldı” diyerek kendini savunmuştu.

‘TAŞINIR MAL OLAMAZ’

Atıf yapılan bir önceki takipsizlik kararındaki şu ifadeler ise dikkat çekti:

“Şikâyetçinin herhangi bir şekilde spermlerinin çalınıp kullanılmasının söz konusu olamayacağı, ayrıca spermlerin çalınmasının, TCK’nin hırsızlıkla ilgili düzenlemelerinde belirtilen taşınır bir mal olarak değerlendirilemeyeceği, bu itibarla da hırsızlık suçundan soruşturmanın söz konusu olamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

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Ayrıca sperm elde edilmesinin kişinin birtakım fizyolojik değişimleri ile meydana gelebilecek sonuç olduğu düşünüldüğünde, şikâyetçi tarafından kendisinin herhangi bir ortamda sperm elde edilmesine yönelik rızası dışında bir işleme tabi tutulduğu da ileri sürülmemektedir.”