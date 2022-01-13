Sperm davası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Zincir marketlere ürün freni: Yasak geliyorZincir marketlere ürün freni: Yasak geliyor#Zincir Marketler
19 kent alarmda Meteorolojiden yoğun kar uyarısı geldi19 kent alarmda! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı geldi#Meteoroloji
Fenerbahçede İsmail Kartal sahaya indi İlk açıklama ve toplantıda Mesut detayı...Fenerbahçe'de İsmail Kartal sahaya indi! İlk açıklama ve toplantıda Mesut detayı...#Fenerbahçe
Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hükümCemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm#Enes Kara
İnsanlık için dönüm noktası Domuzdan kalp nakli...İnsanlık için dönüm noktası! Domuzdan kalp nakli...#Organ Nakli
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na destek ve 2023 stratejisiErdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na destek ve 2023 stratejisi#Ekonomi
Elektrik faturasına dikkat EPDKdan vatandaşa çağrı: Şikâyet edinElektrik faturasına dikkat! EPDK'dan vatandaşa çağrı: Şikâyet edin#Elektrik Faturası
Büyük taşınma belgesel olduBüyük taşınma belgesel oldu#Türk Hava Yolları
PKKlı teröristle fotoğrafı çıkmıştı... HDPli vekilin dokunulmazlığının kaldırılması süreci: Kritik tarih 20 OcakPKK'lı teröristle fotoğrafı çıkmıştı... HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması süreci: Kritik tarih 20 Ocak#Semra Güzel
Bilim Kurulu sonrası flaş açıklama: Omicron baskın hale geldiBilim Kurulu sonrası flaş açıklama: Omicron baskın hale geldi#Koronavirüs
HDPli Güzelin teröristle fotoğrafı... Bakan Soylu: Muhalefet gibi görmezden gelemeyizHDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafı... Bakan Soylu: Muhalefet gibi görmezden gelemeyiz#Süleyman Soylu
Minik Ayşenurun ölümünde korkunç iddialar... Dayıdan itiraf geldi: Tekme attımMinik Ayşenur'un ölümünde korkunç iddialar... Dayıdan itiraf geldi: Tekme attım#Çocuk
HDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktıHDP’li Semra Güzel’in terör örgütü kampında yeni fotoğrafları ortaya çıktı! #HDP
Formula 2de Cemi neler bekliyor En başarılı pilot...Formula 2'de Cem'i neler bekliyor! En başarılı pilot...
Terim Don Kişot olmak istedi, işletme körlüğü var"Terim 'Don Kişot' olmak istedi, işletme körlüğü var"
HABERLERGündem Haberleri

Sperm davası

#Sevtap Şensar#Sperm#Çalıntı
Sperm davası

Sevtap Şensarı’nın tüp bebek yöntemiyle 7 yıl önce dünyaya getirdiği ikiz çocuklarının babasının iş insanı H.S.T. olduğunu öne sürerek açtığı babalık davasında DNA raporu çıktı. Rapora göre, çocukların yüzde 99.99 oranında, spermlerinin çalındığını öne süren H.S.T.’den olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

İZMİR’de Sevtap Şensarı (45), 2000 yılında eşinden boşanan tekstilci H.S.T. (61) ile birlikte yaşamaya başladı. Erkek çocuğunun olmasını isteyen H.S.T., Ocak 2015’te konuyu Şensarı’ya açtı, doğacak çocuklarının kütüklerini ise nikâh yapıp üzerine alacağını belirtti. Şensarı, kabul edip H.S.T.’ye ait olduğu iddia edilen spermle Kıbrıs’a gitti. Çocukların erkek olması için burada embriyo seçilerek, tüp bebek tedavisine başlandı.

ŞİDDET GÖRMEYE BAŞLADI

Hamile kalan Şensarı, aynı yıl eylül ayında ikiz erkek çocuğu dünyaya getirdi. Şensarı, çocukları ne zaman kütüğüne alacağını sorduğu H.S.T.’den şiddet görmeye başladığını ve dozunun yıllar içinde arttığını belirterek, 2018 yılında nafaka ve babalık davasının yanı sıra babalığın benimsenmemesi nedeniyle 500 bin TL’lik tazminat davası açtı. Mahkeme, DNA testi için örnek vermeye yanaşmayan H.S.T. hakkında yakalama kararı çıkardı, testin sonuçlanmasını beklemeden her bir çocuk için aylık 2 bin TL nafakaya hükmetti.

Haberin Devamı

YÜZDE 99’LA BABA ÇIKTI

Geçen kasımda verdiği DNA örneği sonucuna göre, ikizlerin babasının yüzde 99.99 oranında H.S.T. olduğu belirlendi. H.S.T., sonuçlar çıkmadan spermlerinin Şensarı tarafından çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise takipsizlik kararı verdi. Kararda, H.S.T.'nin daha önce de aynı sebeple suç duyurusunda bulunduğu, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.
Dava 2001 yılında dünyaca ünlü Alman tenis yıldızı Boris Becker’ a açılan babalık davasını hatırlattı. Becker da Rus manken Angela Ermakowa’nın kızı için açtığı babalık davasında “Spermlerimi çaldı” diyerek kendini savunmuştu.

‘TAŞINIR MAL OLAMAZ’

Atıf yapılan bir önceki takipsizlik kararındaki şu ifadeler ise dikkat çekti:

“Şikâyetçinin herhangi bir şekilde spermlerinin çalınıp kullanılmasının söz konusu olamayacağı, ayrıca spermlerin çalınmasının, TCK’nin hırsızlıkla ilgili düzenlemelerinde belirtilen taşınır bir mal olarak değerlendirilemeyeceği, bu itibarla da hırsızlık suçundan soruşturmanın söz konusu olamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Haberin Devamı

Ayrıca sperm elde edilmesinin kişinin birtakım fizyolojik değişimleri ile meydana gelebilecek sonuç olduğu düşünüldüğünde, şikâyetçi tarafından kendisinin herhangi bir ortamda sperm elde edilmesine yönelik rızası dışında bir işleme tabi tutulduğu da ileri sürülmemektedir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sevtap Şensar#Sperm#Çalıntı

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri