‘SP’deki krizi dünür sofrasında çözerler’

Saadet Partisi’ndeki (SP) ‘ittifak krizi’ tırmanıyor. Partinin etkili isimlerinden Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhur İttifakı’na mesafeli tutumuyla öne çıkan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’na karşı kongre kartıyla harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile önce evinde ardından da Beştepe’de iftarda bir araya gelen Asiltürk, sosyal medya hesabından, “Allah’ın izniyle önümüzdeki kongrede, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu sosyal ve siyasi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız. Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak ve gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak” çıkışında bulundu.

KARAMOLLAOĞLU YANIT VERDİ

Parti Sözcüsü Birol Aydın, tüzük gereği partinin nasıl kongre kararı alacağının belli olduğunu anımsatarak, “Ülkemizin ve insanımızın karşı karşıya kaldığı problemlere sebep olan yanlış politikalara, tutum ve davranışlara da hangi saiklerle itiraz ettiğimiz ise milletimizin malumudur” diye yanıt verdi. Karamollaoğlu’ndan ise “Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmedim, bundan sonra da girmemeye kararlıyım. Onun için bu açıklamalar, Oğuzhan Bey’i doğrudan doğruya bağlar. Kendisiyle de görüşeceğiz” yanıtı geldi.

DÜNÜRLER KARŞI KARŞIYA

SP’deki ‘ittifak krizi’, bu yıl sonunda ya da en geç önümüzdeki yıl içinde kongresini yapmak zorunda olan partiyi hareketlendirirken, dünür olan Asiltürk ile Karamollaoğlu’nu da karşı karşıya getirdi. SP kulislerinde, Asiltürk’ün bir süredir teşkilat içinde bu görüşlerini paylaştığına dikkat çekilerek, “Şimdi bu görüşlerini Twitter üzerinden kamuoyuna da açık şekilde duyurması işi farklı bir boyuta getirdi” değerlendirmeleriyle birlikte şu yorumlar öne çıktı:

“Temel Bey döneminde daha da fazla önlerinin açılmasıyla gençlerin daha etkin hale geldiği partide bugün işler eskiye göre farklılaştı. Bu değişim, partideki güç dengesini de değiştirdi. Genel merkez ve teşkilatta daha ağırlıklı olan gençlerin de etkisiyle güç dengesi Karamollaoğlu’ndan yana daha ağır basıyor. Birbirleriyle dünür olan Oğuzhan Bey ile Temel Bey günün sonunda ‘dünür sofrası’nda bir araya gelip sorunu öyle ya da böyle ama bir şekilde çözerler.”

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