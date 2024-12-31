SP’deki CHP’li partisine döndü

Haberin Devamı

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın dönmesiyle CHP’nin milletvekili sayısı 130 oldu. Kasap, geçen yıl Saadet Partili Hasan Bitmez’in Meclis kürsüsünde vefat etmesinin ardından Saadet ve Gelecek Partilerinin oluşturduğu grubun düşmemesi için partisinden ayrılarak Saadet Partisi’ne katılmıştı. Partisine dönen Kasap “baba ocağı” dediği CHP’ye dönüşünü sosyal medya hesabından “Muhalefetin sesi kısılmasın diye katılmış olduğum Saadet Partisi grubundan mevcut durum gereği ayrılmam zarureti ortaya çıkmıştır” diye duyurdu.