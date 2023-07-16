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SpaceX 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi! Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı

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#Spacex#54 Starlink#Uydu
SpaceX 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 07:55

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.

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Girişimci iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 23.50'de Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9'un yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip alt aşama güçlendiricisinin fırlatmanın ardından Atlantik Okyanusu'nda bulunan insansız platform "A Shortfall of Gravitas"a ineceği açıklanırken, roketin yeniden kullanılamayan üst aşamasının ise 66 dakika süren bir uçuş ile 54 Starlink uydusunu yörüngeye taşıyacağı bildirildi. Uyduların dünyanın farklı kesimlerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla kullanılacağı öğrenildi.

ERTELENMİŞTİ

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54 Starlink uydusunu yörüngeye göndermeyi hedefleyen fırlatmanın geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirileceği açıklanmış, ancak görev teknik bir sorun nedeniyle son anda ileri bir tarihe ertelenmişti.

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#Spacex#54 Starlink#Uydu

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