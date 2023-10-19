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SP: Türkiye insani koridora öncülük etsin

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#Saadet Partisi#Gelecek Partisi#İnsani Koridor
SP: Türkiye insani koridora öncülük etsin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 07:00

SAADET Partisi Grup toplantısında konuşan Saadet ve Gelecek Partilerinin Genel Başkanları, İsrail’in acımasız saldırılarına tepki olarak İsrail’in Ankara Büyükelçisi’nin Türkiye’den gönderilmesini istediler.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Dün soykırımdan şikâyet edenler, bugün Gazze’de çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tarihin en acımasız katliamlarından birini gerçekleştirdiler. ABD Başkanı adeta bu zulmü teyit etmek, onlarla beraber bu zulmün, bu vahşetin coşkusunu yaşamak için geliyor.”

GÖSTERİLER ENGELLENMESİN

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da “Hiçbir gösteri engellenmesin. Türkiye derhal insani yardım koridoru açılmasına öncülük etsin. İsrail Büyükelçisi derhal, derhal Türkiye’den gönderilmelidir” dedi.  

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#Saadet Partisi#Gelecek Partisi#İnsani Koridor

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