SP: Türkiye insani koridora öncülük etsin

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Dün soykırımdan şikâyet edenler, bugün Gazze’de çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tarihin en acımasız katliamlarından birini gerçekleştirdiler. ABD Başkanı adeta bu zulmü teyit etmek, onlarla beraber bu zulmün, bu vahşetin coşkusunu yaşamak için geliyor.”

GÖSTERİLER ENGELLENMESİN

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da “Hiçbir gösteri engellenmesin. Türkiye derhal insani yardım koridoru açılmasına öncülük etsin. İsrail Büyükelçisi derhal, derhal Türkiye’den gönderilmelidir” dedi.