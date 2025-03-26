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SP Lideri Mahmut Arıkan: CHP’nin mücadelesini destekliyoruz

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#Saadet Partisi#CHP#Mahmut Arıkan
SP Lideri Mahmut Arıkan: CHP’nin mücadelesini destekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 07:00

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, önceki akşam iftarda bir araya geldiği gazetecilere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmeleri şöyle değerlendirdi.

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(CHP’ye kayyum) Mümkün olmaması gerekir. CHP’nin verdiği mücadelede biz SP olarak üzerimize düşeni, yakışanı, desteğimizi her platformda dillendiriyoruz. İmamoğlu gözaltına alındığında hayretler içinde kaldık. 

BEN DE SOKAĞA ÇIKMIŞTIM

Sayın Cumhurbaşkanı’na yasak geldiğinde ben üniversitede talebeydim. Cumhurbaşkanı’na gelen yasaklardan dolayı sokaklara çıkmıştım. İnsanlar sokağa çıkmalı, haklı taleplerini dillendirebilmeli.

(CHP’nin önseçimi) Bizim arkadaşlarımızdan da oy kullananlar oldu. Oraya giden herkes CHP’li olduğu için gitmedi. Cumhur İttifakı’nın aklıselim insanları da oy kullanmışlardır.” 

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#Saadet Partisi#CHP#Mahmut Arıkan

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