SP Lideri Mahmut Arıkan: CHP’nin mücadelesini destekliyoruz

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“(CHP’ye kayyum) Mümkün olmaması gerekir. CHP’nin verdiği mücadelede biz SP olarak üzerimize düşeni, yakışanı, desteğimizi her platformda dillendiriyoruz. İmamoğlu gözaltına alındığında hayretler içinde kaldık.

BEN DE SOKAĞA ÇIKMIŞTIM

Sayın Cumhurbaşkanı’na yasak geldiğinde ben üniversitede talebeydim. Cumhurbaşkanı’na gelen yasaklardan dolayı sokaklara çıkmıştım. İnsanlar sokağa çıkmalı, haklı taleplerini dillendirebilmeli.

(CHP’nin önseçimi) Bizim arkadaşlarımızdan da oy kullananlar oldu. Oraya giden herkes CHP’li olduğu için gitmedi. Cumhur İttifakı’nın aklıselim insanları da oy kullanmışlardır.”