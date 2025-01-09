SP Lideri Arıkan: Şartımız şeffaf olması

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin grup toplantısında DEM Parti heyetiyle görüşmesine ilişkin özetle şunları söyledi: “Biz bu süreci dikkatle ve titizlikle takip etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte temel bir ilkemiz var. Çözümün olduğu, milletin menfaatinin olduğu, birkaç kişinin değil herkesin, 85 milyonun kazandığı bütün süreçlerin yanında oluruz. Bu süreci dikkatle ve titizlikle takip etmeye devam edeceğiz. Sürecin en önemli parametresi şeffaflıktır. Böyle önemli bir konuda kapalı kapı siyasetini desteklemiyoruz. Sürecin amacının siyasi hesaplar değil, meseleye kalıcı çözüm üretmek olduğu ve tüm tarafların samimiyeti konusunda kamuoyu ikna edilmelidir.”