SP Genel Başkanı Karamollaoğlu taburcu edildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray, sportif direktörlük için Mario Branco ile anlaştıGalatasaray, sportif direktörlük için Mario Branco ile anlaştı!#Galatasaray
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davasıDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davası#Ali Mahir Başarır
TEMde facia 12 araç birbirine girdiTEM'de facia! 12 araç birbirine girdi#Bolu
Kılıçdaroğlunun bedava elektrik vaadi... Namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezlerKılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadi... 'Namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezler'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Antalyada tempo yüksek Skor...Canlı | Antalya'da tempo yüksek! Skor...#Süperlig
Lider, Sivasta takıldı İki gol, kar yağışı, Abdullah Avcıya kırmızı kart...Lider, Sivas'ta takıldı! İki gol, kar yağışı, Abdullah Avcı'ya kırmızı kart...#Sivasspor
81 ile yazı gönderildi Yeni dönem: PCR testi şartı tamamen kaldırıldı81 ile yazı gönderildi! Yeni dönem: PCR testi şartı tamamen kaldırıldı#PCR Testi
Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştıBakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı#Nureddin Nebati
Vicdanları sızlatan görüntüye bin 665 TL cezaVicdanları sızlatan görüntüye bin 665 TL ceza#ANTALYA
Pandemi için tarih verdiler Bundan farklı bir son olamazPandemi için tarih verdiler! 'Bundan farklı bir son olamaz'#Koronavirüs
Hastanede skandal Hemşireyle inatlaştı, oksijen vanasını kapattı Bir hasta hayatını kaybettiHastanede skandal! Hemşireyle inatlaştı, oksijen vanasını kapattı! Bir hasta hayatını kaybetti#Şişli
Tatil dönüşü korkutan kazaTatil dönüşü korkutan kaza#Acun Ilıcalı
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Film senaryosu gibi...Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Film senaryosu gibi...#Robert Durst
Yabancılar akın etti... Yüzde 45 değerlendi En çok tercih edilen ilçeler belli olduYabancılar akın etti... Yüzde 45 değerlendi! En çok tercih edilen ilçeler belli oldu#Türkiye İstatistik Kurumu
İkinci kez anne olmaya hazırlanıyor: Zürafalı bebek partisiİkinci kez anne olmaya hazırlanıyor: 'Zürafalı' bebek partisi#Kylie Jenner
HABERLERGündem Haberleri

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu taburcu edildi

#Temel Karamollaoğlu#Koronavirüs#Taburcu
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu taburcu edildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

Haberin Devamı

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, 4 Ocak'ta koronavirüse yakalandıktan 5 gün sonra tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı. Tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu, taburcu edildi. Partiden yapılan açıklamada, "Genel başkanımız hastaneden taburcu oldular. İstirahat süreci bugün itibarıyla evde devam edecek" denildi.

Karamollaoğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle herkesi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'a bir kez daha hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; bugün hastaneden taburcu oldum, birkaç gün daha evimde istirahatime devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Temel Karamollaoğlu#Koronavirüs#Taburcu

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil