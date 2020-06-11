SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: ‘Ayasofya ibadete açılmalı’

Karamollaoğlu dün düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

“Biz bunu tarihi bir, bize emanet olarak görmek mecburiyetindeyiz. Tabii bazılarının çıkıp ‘Yok müze mi olacak, yok efendim cuma günü Müslümanlar namaz kılsınlar, pazar günü de Hıristiyanlar’. Böyle saçmalıklara itibar edilmez. Burası ibadete açılıyorsa açılması icap eder, konuşulması değil, yıllardır konuşuyoruz. Ayasofya’nın ibadete açılması milletin arzusudur. Fatih Sultan Mehmet Han’ın da vasiyetini yerine getirecek bir tarzda ibadete açılmasının doğru olduğu kanaatindeyiz. Kimsenin de açarken vaveyla koparmasına ihtiyaç yok. Bunun politik malzeme olarak kullanılmasına da ihtiyaç yok.”