Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sözlü kira sözleşmesinde ‘delil’ sorunu! Fatura ve yazışmalara dikkat

Güncelleme Tarihi:

#Kira#Konut#Ev
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 10:57

Son dönemde kiracılarla mülk sahibi arasındaki anlaşmazlıklar arttı. Kira sözleşmesi sözlü veya yazılı yapılabilirken anlaşmazlıkların çözümünde ise dikkat edilmesi gereken hususlara Avukat Erol Ulusoy dikkat çekti. Detaylar CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli’nin haberinde…

Haberin Devamı

Kira sözleşmeleri, kiracı ve mal sahibi arasında yapılan basit bir sözleşme gibi gözükse de dikkat edilmediğinde her iki taraf için sorun çıkarabiliyor.

Ev kiralama sürecinde hem kiracının hem de ev sahibinin sorumlulukları kira kontratında da detaylı bir şekilde belirtiliyor. Ancak sözlü kira sözleşmesi yapıldıysa kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunların çözümünde süreç uzayabiliyor.

Avukat Erol Ulusoy sözlü kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler hususunda CNN TÜRK’te dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ulusoy, “Whatsapp yazışmaları varsa bunları delil olarak saklayalım. Bunlar Yargıtay tarafından kabul ediliyor. İspat sorumluluğunu yıllık kira bedeli aşıyorsa mutlaka yazılı ispat gerekir.” dedi.

BU UYARI KİRA SÖZLEŞMESİNİ SÖZLÜ YAPAN EV SAHİBİ VE KİRACIYA

Haberin Devamı

Elektrik, doğal gaz ve su gibi faturalar yazılı deliller sözlü kira sözleşmesini ispatlanabilir. Ancak sözlü kira sözleşmesinde zaman zaman taraflar arasında anlaşmazlık olabiliyor.

Yıllık toplam kira bedeli 6 bin 600 lirayı aşıyorsa yazılı delille veya tanıkla ispat yoluna gidilebilir.

Gözden Kaçmasın

Kiralık evde ‘fatura’ oyunuKiralık evde ‘fatura’ oyunuHaberi görüntüle

Avukat Ulusoy ayrıca, “Sözlü kira sözleşmesinde ben kira sözleşmesi yapmadım sen orada fuzuli işgaldesin diyerek tahliye davası açabilir ya da senin ödediğin miktarda anlaşmadık. Sen 3 bin lira ödüyorsun ama biz 5 bin lirada anlaşmıştık. Bu yüzden kira bedelini yükselt diyebilir.” uyarısında bulundu.

Gözden Kaçmasın

Kirada yüzde 25 sorularıKirada yüzde 25 sorularıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kira#Konut#Ev

BAKMADAN GEÇME!

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

#Recep Tayyip Erdoğan
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed

BAKMADAN GEÇME!

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

#Recep Tayyip Erdoğan
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed