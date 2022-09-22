Sözlü kira sözleşmesinde ‘delil’ sorunu! Fatura ve yazışmalara dikkat

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Kira sözleşmeleri, kiracı ve mal sahibi arasında yapılan basit bir sözleşme gibi gözükse de dikkat edilmediğinde her iki taraf için sorun çıkarabiliyor.

Ev kiralama sürecinde hem kiracının hem de ev sahibinin sorumlulukları kira kontratında da detaylı bir şekilde belirtiliyor. Ancak sözlü kira sözleşmesi yapıldıysa kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunların çözümünde süreç uzayabiliyor.

Avukat Erol Ulusoy sözlü kira sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler hususunda CNN TÜRK’te dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ulusoy, “Whatsapp yazışmaları varsa bunları delil olarak saklayalım. Bunlar Yargıtay tarafından kabul ediliyor. İspat sorumluluğunu yıllık kira bedeli aşıyorsa mutlaka yazılı ispat gerekir.” dedi.

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Elektrik, doğal gaz ve su gibi faturalar yazılı deliller sözlü kira sözleşmesini ispatlanabilir. Ancak sözlü kira sözleşmesinde zaman zaman taraflar arasında anlaşmazlık olabiliyor.

Yıllık toplam kira bedeli 6 bin 600 lirayı aşıyorsa yazılı delille veya tanıkla ispat yoluna gidilebilir.

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Avukat Ulusoy ayrıca, “Sözlü kira sözleşmesinde ben kira sözleşmesi yapmadım sen orada fuzuli işgaldesin diyerek tahliye davası açabilir ya da senin ödediğin miktarda anlaşmadık. Sen 3 bin lira ödüyorsun ama biz 5 bin lirada anlaşmıştık. Bu yüzden kira bedelini yükselt diyebilir.” uyarısında bulundu.