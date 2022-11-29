Sözleşmeliye 3 yılda kadro

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin belirlenen yeni statünün ayrıntılarını paylaşarak, üç yılı dolmuş sözleşmelilerin aday memurluğa geçiş yapabileceğini söyledi. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek.

Erdoğan, Beştepe’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

ADAY MEMURLUĞA GEÇİŞ YAPILACAK

Uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge artışı meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştuk. Kabine toplantımızda hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunu değerlendirdik. Bu çalışma ile 657 Sayılı Memur Kanununda, sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olması şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacak. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıl sonunda gerçekleşecektir. Halihazırda 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Kadro kapsamı dışında kalanlar, sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacak.

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424 BİN SÖZLEŞMELİNİN HAKKI

Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacaktır. Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenler sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilecektir. Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis’e sunularak hayata geçmesini sağlayacağız. Yaptığımız bu kamu personel reformunun, kadroya geçme hakkı elde eden 424 bin sözleşmeliye ve ailesine hayırlı olmasını diliyorum.

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EYT EN KISA SÜREDE

Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmamızı da en kısa sürede tamamlayıp açıklayacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarımıza yüksek lisans ve staj amacıyla yurtdışını personel göndermeleri amacıyla 352 kontenjan tahsis ettik. Bu kadroların liyakat esasına göre kullanılmasını sağlayacağız.

DÜZCE’YE 457 KONUT

TÜRKİYE’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini 23 Kasım sabah erken saatlerde Düzce’de meydana gelen 5.9 şiddetindeki sarsıntı ile bir kez daha hatırladık. Depremde ağır hasar aldığı tespit edilen Düzce merkez ile Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerimizdeki 457 konutun yerine daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir.

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1.1 MİLYON ÇIRAK-KALFA

Meslek liselerimizin doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmıştır. Artık bu liselere sistemin en altındaki değil en seçkin öğrencilerimiz yönelmektedir. Başlattığımız dönüşüm sayesinde ülkemizdeki çırak ve kalfa sayısı 159 binden bir yıl içinde 1 milyon 100 bine çıktı. Böylece sanayimizin en büyük sıkıntısı olan kalfa, çırak ihtiyacının karşılanması konusunda önemli bir mesafe kat ettik.

SON MİLİTANA KADAR YOK EDECEĞİZ

GÜNEY sınırlarımız boyunca yürüttüğümüz harekatlarla büyük kayıplar veren terör örgütü havan saldırılarıyla masumların kanını akıtarak kirli yüzünü göstermiştir. Terör örgütünü son militanına kadar yok etme ahdimizi tekrarlıyoruz. Ülkemizin sınırlarını 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma altına alma kararımız yaşadığımız her hadiseyle biraz daha güçlenmektedir. Kendi güvenlikleri ve refahları için binlerce kilometre öteden gelip terörist-masum ayrımı yapmadan her yeri yakıp yıkanlar Türkiye’nin bu hassasiyetine saygı duymak mecburiyetindedir.

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KİMSEYE HESAP VERMEYİZ

Biz vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz. İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz. Bize demokrasi, hak, özgürlük nutukları çekenlerin önce kendi ülkelerindeki teröristlere ve terörist destekçilerine bakmaları gerekir. Küresel güvenlik mimarisini kökünden değiştirecek hadiseler yaşadığımız bir dönemde Türkiye maruz kaldığı sayısız haksızlığa ve ambargoya rağmen kendi ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye gelmiştir.

KÖPRÜLERİ ATMAMIZ GEREKİRDİ

ULUSLARARASI siyasette ebedi dostlukların ve ebedi düşmanlıkların olmayacağı temel ilkelerden ödün vermeden dönemin şartlarına göre hareket edilmesi gerektiğini biliyoruz. Şayet bu şekilde davranmamış olsaydık terör örgütüyle doğrudan veya dolaylı kurdukları kirli ilişkiler sebebiyle müttefik diye ifade ettiğimiz ülkelerin çoğuyla köprüleri çoktan atmamız gerekirdi.

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SELAMI İLANİHAYE KESMEDİK

Bunu yapmadığımız gibi bölgesel siyasi ve insani krizlerdeki farklı yaklaşımlarımız sebebiyle ilişki seviyemizi düşürdüğümüz kimi ülkelerle selamı sabahı ilanihaye kesmedik. Türkiye’nin siyasi diplomatik, ekonomik ve askeri gücü aynı zamanda umudunu bize bağlamış yüzlerce milyon kardeşimizin güvenli, huzurlu, müreffeh geleceğinin teminatıdır. Halen sınır ötesi harekatlar yürüttüğümüz yerlerde oralarda yaşayan hiçbir kardeşimiz bundan sonrası için endişesi olmasın. Biz kimseye kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine göre ayrımcılık yapmayız. Attığımız her adım coğrafyamızın tarihi mirasını sahip çıkarak hepimiz için daha güzel geleceğini altyapısını inşa etme amacı taşımaktadır. Biz hiçbir yere öldürmek, yıkmak, yok etmek için gitmedik gitmeyiz. Özellikle de biz sadece yaşatmak, ihya etmek, inşa etmek için varız.

TERÖRİSTLERİN KULLANIM SÜRESİ DOLDU

Sivil veya asker verdiğimiz her şehidin şanlı hatırası, kutlu mücadelede yolumuzu aydınlatan bir ışık olarak ebediyen kalbimizde yaşayacaktır. Karşımıza çıkartılan teröristlerin de onları üzerimize salanların da topunu tek bir şehidimizin tırnağına değişmeyiz. Yıllardır ecellerini bekledikleri dağlarda kurda kuşa yem olan, bugün içine sığındıkları beton tünelleri mezarları yapacağımız teröristlerin kullanım süresi artık dolmuştur. Teröristleri kendilerini bekleyen acı akıbetten o çok güvendikleri ülkeler de hayatlarını pazara çıkartan terör baronları da kurtaramayacaktır.

KREDİDEN İSTİFADE EDİN

Yatırımcılarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Bilindiği gibi yılın ilk yarısında Merkez Bankası kaynaklarından yüzde 9 faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeyle toplamda 150 milyar lira yatırım kredisi kullandırma kararı almıştık. Yatırım kredilerinin 100 milyarı sanayi, 50 milyarını turizme tahsis etmiştik. Bugüne kadar ülkemizin 60 farklı şehrinden 500’e yakın firma 75 milyar lira kredi kullandı. Yatırımcılarımızı ihracata yönelik alanlar başta olmak üzere bu krediden istifade etmeye davet ediyorum.

YENİ UYGULAMALAR DEVREYE GİRECEK

Enflasyonun yılbaşından itibaren ciddi düşüş sürecine gireceği dönemin eşiğindeyiz. Tam da bu kritik günlerde zincir marketlerde satılan kimi ürünlerin fiyatlarının mukayesesi üzerinden yeni bir kampanyanın alevlendirildiğini görüyoruz. Ortaya konan ithamlar, Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yakından takip edilmektedir. Her iddia doğru çıkmamaktadır. Kamuoyunda huzursuzluğa yol açan her rahatsızlığın üzerine gitmek bizim vazifemizdir. Ticaret Bakanlığımız önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz.”