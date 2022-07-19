Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sözleşmeliler kadroya ne zaman geçecek? Bakan Bilgin'den açıklama

#Sözleşmeliler Kadroya#Sözleşmeliler Kadroya Ne Zaman Geçecek#Sözleşmeli Personele Kadro
Sözleşmeliler kadroya ne zaman geçecek Bakan Bilginden açıklama

Sözleşmeliler kadroya ne zaman geçecek sorusu, son açıklamaların ardından merak konusu oldu. Sözleşmeli personeller heyecanla kadroya geçmeyi bekliyorlar. Konu ile ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu tarafından yapıldı. Peki, sözleşmeli personeller ne zaman kadroya geçecek? İşte, Bakan Bilgin ve Akbaşoğlu'ndan açıklamalar

Haberin Devamı

Sözleşmeli personellerin ne zaman kadroya geçeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada ekim ayına işaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya Sözleşmeli Personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz" demişti.

SÖZLEŞMELİ PERSONELLER NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada; "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" dedi.

Haberin Devamı

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Bakan Bilgin, “Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya Sözleşmeli Personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz" demişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sözleşmeliler Kadroya#Sözleşmeliler Kadroya Ne Zaman Geçecek#Sözleşmeli Personele Kadro

BAKMADAN GEÇME!

Türk-Yunan kokoreç savaşı

Türk-Yunan kokoreç savaşı

#Yunanistan
‘Chucky’ depoya sürüldü

‘Chucky’ depoya sürüldü

#Chucky
Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı... Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim

Ev sahiplerinin 'yüksek kira' pişmanlığı... 'Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim!'

#Kiralık Evler

BAKMADAN GEÇME!

Türk-Yunan kokoreç savaşı

Türk-Yunan kokoreç savaşı

#Yunanistan
‘Chucky’ depoya sürüldü

‘Chucky’ depoya sürüldü

#Chucky
Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı... Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim

Ev sahiplerinin 'yüksek kira' pişmanlığı... 'Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim!'

#Kiralık Evler