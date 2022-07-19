Sözleşmeliler kadroya ne zaman geçecek? Bakan Bilgin'den açıklama

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Sözleşmeli personellerin ne zaman kadroya geçeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada ekim ayına işaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya Sözleşmeli Personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz" demişti.

SÖZLEŞMELİ PERSONELLER NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada; "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" dedi.

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BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Bakan Bilgin, “Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya Sözleşmeli Personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz" demişti.